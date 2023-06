RAHVAS ÜTLEB ⟩ Kui suur osa teie pere eelarvest kulub autoliisingule?

Mis see igakuine väljaminek võiks siis olla, kui on soov uus sõber maja ette tuua? Internetis antakse kõikvõimalikke juhiseid, näiteks et auto ei tohiks maksta rohkem kui pool aastasissetulekust või et autoliisingule ei tohiks kuluda rohkem kui 15 protsenti igakuisest sissetulekust. Mõnikord on raske otsustada, kas plaanitav ost on ikka taskukohane ja mõistuspärane või hoopis üle oma jõu elamine.