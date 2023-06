JUHTKIRI ⟩ Soe küla segadus ehk Riik ei tea, mida riik teab

Kes peaks veel paremini teadma kui riik, mis ehitised asuvad Viljandi vallas Soe külas Soe tänav 10 ja alajaotuses 1–15? Need on riigile kuuluvad kinnistud, kuhu ettevõtja tahtis riigi 45 000-eurose toetusega vedada kiiret internetti. Paberil hea plaanina paistnud mõtte hävitas pärast toetuste jagamist riigiametitesse jõudnud teadmine, et noil kinnistuil ei ole mitte ridaelamuboksid, vaid kuurid ja garaažid, millest vaid mõni on veel kasutuses ning ülejäänud on maha jäetud.