Valla- ja linnajuhte hämmastasid Sloveenia pealinna prügilahendus ning loomade varjupaik

Ei hakka kritiseerima Eesti riigi jäätmekorraldust. See oleks ühe teise ja pika loo teema, aga võtame näiteks hiljutise põlengu Tallinna ohtlike jäätmete hoidlas. See, et kogume suurele territooriumile kokku tohutu hulga ohtlikke jäätmeid ega tegele piisavalt kiiresti nende utiliseerimise või ringlussevõtuga, näitab, et midagi on süsteemis väga mäda.

Sloveenias nägime, milline üks tänapäevane loomade varjupaik olema peab. Loodan, et pärast seda käiku kerkib meie maakonna varjupaiga teema kohalike omavalitsuste juhtide jaoks tähtsamale kohale ja leitakse raha, et katta uue varjupaiga ehituse omaosalus.

ARVAMUS

Kaupo Kase Foto: Elmo Riig

Kaupo Kase,

Viljandi vallavolikogu aseesimees

Sloveenias saime kinnitust sellele, et olulistes asjades on võimalik kohalike omavalitsuste vahel kokku leppida. Ma olen veendunud, et see on võimalik ka Viljandimaal. Kahjuks nõuavad selline loomade varjupaik kui ka jäätmejaam, mida Ljubljanas näha sai, palju suuremat mahtu, kui Viljandimaal on pakkuda. Me ei ole kõiki oma prügimajanduse ja loomade varjupaigaga seotud probleeme suutnud lahendada, aga me oleme õigel teel. Nähtu järel tõstsin teiste omavalitsusjuhtidega vesteldes taas päevakorrale mõtte Viljandimaa ühinemisest üheks omavalitsuseks.

Meid võõrustanud viinamarjakasvanduse omanik rääkis pikalt kliima ja looduskeskkonnaga seotud probleemidest, kus piirkonna võsastumine ja senise tuulterežiimi muutumine on põhjustanud viinamarjaistandustes kahjurite leviku, mis on veinitööstusele suur mure. Suusanõlvadel võis näha lagunevaid tõstukeid, sest kui lund ei jagu, ei ole ka suusatajaid. Muidugi otsitakse lahendusi, aga suusaturistide vähenemist need seni kompenseerida pole suutnud.