Minister saatis teele poolteistsada kultuurset lõpetajat

"Teie ametis on see eriti oluline, loominguliste inimeste kutsumuses on eneseteadlikkus väga tähtis," rääkis minister. "Te olete tähenduse loojad ja me elame ajastul, mil tuleviku suhtes on üleval väga palju küsimärke. See on nähtamatu niidistik ühiskonna all, mis ei väljendu ainult selles, et kuskil on üks kunstiliselt ilus vaip või hea muusikapala. See on tähenduse loomise niidistik ja ma loodan, et akadeemia on andnud teile oskuse luua."