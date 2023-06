Kas te olete kunagi mõelnud, miks hunt jänest taga ajab? Looduses ilmselt selleks, et tagada endale ninaesine, multifilmis selleks, et alanduse eest kätte maksta. Raamatus aga võib ta seda teha hoopiski isevärki põhjusel. Millisel just, on ühe hundiema ühepajatoidu saladus, mis peitub romaani- ja ajakirjaniku Margus Haava vastse lasteraamatu kaante vahel.