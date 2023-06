Raba läks nädala jooksul juba kolmandat korda põlema

Päästeteenistuse pressiesindaja Henrik Veenpere ütles, et aunast käisid küll leegid välja, kuid päästjad jõudsid kohale õigel ajal. "Kuna saime õigel ajal jaole, siis tuli laiali ei pääsenud," lausus ta ning nentis, et rabas pole põlengukoldeid kerge leida. "Päästjad said tule maha kiiresti, aga edasi oli tarvis hakata auna ümber tõstma, sest tuli läheb turba sisse ja see võtab aega. Nii et põhimõtteliselt võetakse aun laiali ja loputatakse läbi."