Kesklinna kool saatis teele 11. lennu

"Teie teekond meie koolis on jõudnud lõpule," pöördus lõpetajate poole möödunud sügisel koolijuhi ametisse asunud Kaija Kits. "Põhiharidus on teie hariduse vundament. Pärast suvevaheaega algab teil uus eluetapp. Nüüd on vaja astuda esimene samm."

Direktor rääkis, et unistused pole kunagi oru põhjas lamamas ning nendeni ei jõua kunagi allamäge viivat teed pidi. "Unistused on alati seotud kõige kõrgemate mägedega, kaljutippudega ja tee sinna on raske, ilma visaduseta sinna ei saa jõuda. Aga teis on visadust, mis on viinud tänaste unistuste täitumiseni, ja ma loodan, et seda jätkub ka edaspidi."