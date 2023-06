Mulgi vallavanem: tasuta ühistransport kasvatas sõitjate hulka

"Ka enne reformi jõustumist 2018. aastal rääkisid kriitikud eelnevalt, et keegi ei kasuta ega vaja piletita sõitu. Ometi kasvas pärast seda Viljandimaa reisijate arv esimese kuuga tervelt 50 protsendi ehk ligi 36 000 reisija võrra," vahendas Keskerakond Imre Jugomäe sõnu. "Käesolevaks aastaks on Viljandimaal prognoositud kaks miljonit sõitu, 2017. aastal oli vastav näitaja alla 1,4 miljoni. See tähendab, et lisandunud on rohkem kui 630 000 reisi. Tasuta ühistransport ei ole ainult kulu, vaid investeering meie ühiskonda ja võrdsematesse võimalustesse. Süsteemi lõhkumise asemel on vaja suunata ressurssi kohaliku liinivõrgu arendamiseks."