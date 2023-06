VABA MÕTE ⟩ Marko Suurmägi: kes vastutab vallas surimuri eest?

Kui võtta näiteks sel nädalal avaldatud kohtuotsus Põhja-Sakala eksvalla­vanema Tõnu Aavasalu ja Põhja-Sakala vallavalitsuse kaasuses ning panna sinna juurde kohtulahendid, mis käsitlevad varasemaid Viljandimaa vallajuhtide korruptsiooni­süüdistusi, paistab sealt välja, et kohtu käsitluses on vallavanemal omavalitsuse juhtimisel suurem mõju kui volikogul. Või täpsustagem: volikogu roll vastuvõetud määruse, otsuse või mõne muu haldusakti sisu loomisel ei ole lausaline ning kui volikogu mingi jampsi kinnitab, on eeskätt süüdi see, kes jampsi volikogule esitas.