Anne Kivi oli Viljandimaal muinsuskaitseinspektorina töötanud õigupoolest juba paar aastat enne seda, kui see amet 1993. aastal asutati. Ta on seda pidanud 33 aastat. 30. juunil on tal viimane tööpäev.

​Kui keegi arvab, et muinsuskaitseametnik on hea rahulik amet, siis Anne Kivi teab, et nii see pole. Teda on ähvardatud püssikuuliga ja tema peale on kaevatud kaitsepolitseile. Ta on ajanud juttu militaarhuvilisest mehega, kes hüpitab peos granaati. Lisaks kõigele muule on ta avastanud narkotalu.