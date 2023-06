Kultuuriakadeemia lõpetab rekordarv üliõpilasi

Viljandi kultuuriakadeemia õppedirektori Kadri Steinbachi hinnangul mõjutas lõpetajate arvu koroonaperiood. "Nii mõnedki tänased lõpetajad on need, kes lõpetamist ehk natukene edasi lükanud. Samas on väga palju ka nominaalajaga lõpetanuid ning üldiselt teeb suurt rõõmu igaüks, kes on võtnud vaevaks ülikooliteekond edukalt lõpule viia," sõnas Steinbach.