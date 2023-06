Lauri Läänemets: ebavõrdsuse vähendamine ja palgavaesuse kaotamine on vajalikud Eesti kestmajäämise huvides

Statistikaameti andmetel on sissetulekute vahe suur ka maakondade sees. Näiteks kui Viljandimaa keskmine palk on täitsa tubli ehk küündib peaaegu 1500 euroni kuus, siis meeste ja naiste võrdluses erineb keskmine palk peaaegu 300 euro võrra. Seesugused käärid laiutavad ka Jõgevamaal. Järvamaal on meeste ja naiste keskmise vahe lausa 400 euro ligi. Ja seda ikka naiste kahjuks. Niisamuti on Viljandimaa 13 000 töötavast inimesest pool tuhat neid, kes teenivad miinimumpalgalähedast töötasu, ning veel tuhandeid, kelle palk keskmiseni ei küündi.

HALASTAMATUID statistikaandmeid vaadates on mul hea meel, et alampalga tõstmisega seotud aruteludest kumab kõikide asjaosaliste mõistmine: praegune alampalk ei ole väärikas ega äraelamist võimaldav ning seda tuleb kiirendatud tempos tõsta. Just see on olnud ka valitsuse roll läbirääkimisprotsessis – olla suunanäitaja ja öelda: "Sõbrad, on aeg teha otsused palgavaesuse seljataha jätmiseks!" Valitsuse roll on jälgida ja toetada, et palk tagaks inimeste toimetuleku lõpuks ka oludes, kus hinnatõusud on olnud tohutud.