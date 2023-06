"Nüüd on täitsa otsas," märkis Põld. Ta oli lapse saatnud aia taha vaatama ja too tuli tagasi sõnumiga, et kõik rabarberid on kellelegi marjaks ära kulunud. "Veel 15 minutit tagasi oli," lisas ta.

Äraandmiseks sai välja pandud üks suur aiakärutäis rabarbereid. Põld märkis, siis on teinud juba rabarberikooki küll, aga nagu ta ütles, oli aiasaadust nii hull kogus, et ise ei suutnud enam ära kasutada. "Mis ta siis raisku läheb, kui keegi tahab," kostis ta ja märkis, et neil on ka palju õunapuid ja sügiseti on õunarest väravas olnud.