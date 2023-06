Viljandis läheb taas luuleprõmmutamiseks

Esitatav luule peab olema esitaja enda looming ja esitatud ilma muusikainstrumentide, aksessuaaride, kostüümi või grimmita. Esineja peab olema vähemalt 18 aastat vana. Esinemisjärjekord valitakse loosiga ja fortuuna on mitte-esineja. Võistlusel on kaks vooru. Esimeses on igal esinejal aega kolm minutit, teise vooru pääseb edasi kolm kuni viis võistlejat.