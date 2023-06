Väikest poissi peksti ja kiusati väidetavalt Päri küla lähedal võsas ning juhtunut filmiti. Et filmija ja üks kaadri taha jäänud lööja olid vanemad ja süüealised, alustas politsei kriminaalasja.

Mai teisel poolel ühismeediasse ringlema jõudnud ja aprilli lõpus Päril filmitud videotes võis näha, kuidas kaheksa-aastast last peksis ja piinas temast neli aastat vanem poiss, kuid kriminaaluurimine on tuvastanud, et pisikest poissi peksis ka üks 17-aastane nooruk ning seda kõike filmis 14-aastane poiss.