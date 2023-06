Vallavanem Imre Jugomäe tähendas avamispeol, et valla heaolu sõltub suuresti just sellest, kui edukad on sealsed ettevõtted, ning Puidukoda on kahtlemata üks Mulgi valla suurematest ja olulisematest tööandjatest. Samuti on tema sõnul suur asi, kui maapiirkonda niisuguseid miljoniinvesteeringuid tehakse.