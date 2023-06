Kantremaa apteek pälvis Apteegi Oskari

Head kvaliteeti näitava auhinna sai Kantremaa Benu apteek, mis on Vaksali tänaval otse Maxima kaupluse kõrval.

Lisaks ühele Viljandi ja viiele Tartu apteegile said tunnustuse veel kaks Tallinna ravimipoodi ning üks Saaremaa ja üks Pärnu apteek.

Apteegiteenuse kvaliteeti hinnatakse võrdluses apteegiteenuse kvaliteedijuhisega, mis on apteekrite endi kokku pandud põhimõtete kogum. Praeguseks on kvaliteedijuhisest ilmunud juba kolmas väljaanne, mis käsitleb teemasid alates ravimsuhtlemisest, tervise jälgimisest ja ravimite valmistamisest kuni erialase eetika ja sõltumatuseni.

Apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühma juht proviisor Külli Teder ütles, et parimate tunnustamine on apteekrite initsiatiivil ellu kutsutud ettevõtmine. "Soovime arendada oma valdkonda selliselt, et apteekreid nähtaks ravimivaldkonna pädevaimate spetsialistidena ja meie panus esmatasandi tervishoiusüsteemi oleks järjest olulisem," lausus Teder.