Betoonimeistri kvaliteedijuht Lauri Labe ütles, et korvpall on nende kollektiivile südamelähedane valdkond, korvpalli on toetatud aastaid ning nõnda otsustati ettevõtte eelarvest leida raha kuue korvpalliväljaku betoonist katte rajamiseks. Konkursi tingimuste järgi valmivad tavamõõtmeist väiksemad ehk 3 x 3 korvpalli mängimiseks mõeldud platsid.