Siseministeeriumi info- ja varahaldusosakonna juhataja Siim Vahi lausus, et 14. juuni on riigis küll leinapäev, ent Viljandis on rõõmustamiseks põhjust.

"54 päeva tagasi pandi hoonele nurgakivi ning selle lühikese ajaga on ehitusel palju ära tehtud," rääkis Vahi. "Seda pole ilmselt vaja üle korrata, kui oluline peatselt valmiv hoone on nii päästjatele kui kohalike elanike turvatundele. Nüüd on jäänud veel üle koera saba astuda, et hoone valmis saaks."