"See projekt on meil teistest natuke erilisem," lausus päikesekatustega tegeleva Solarstone’i kaasasutaja Mait Kukk, kes on tudengeid nõu ja jõuga päikeseauto paneelide valmistamisel abistanud. Ta lisas, et päikeseauto juures on äge see, et tudengid ise ehitavad auto nullist alates ja toodavad ka päikesepaneelid.