Helmut Hallemaa: Vabadussõja mälestussammas tänab ja tasub ammuse auvõla

Viljandis Vabaduse platsil on viimastel nädalatel ja kuudel käinud vilgas ehitustöö. Pildil pooleliolev sammas 7. juunil.

JA OLEMAS ta varsti ongi! Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussamba taastamine on lõpusirgel. Asub ta Viljandi uuenenud Vabaduse platsil mõisapargi servas, nii et on oma esialgsel kujul peaaegu oma esialgses kohas, ainult mõne meetri võrra nihutatult. Taasavame oma samba Eesti Vabariigi 105. aasta võidupühal.