Loomade varjupaik saab jalutusaiad ja uue hoone projekti

Nagu ütles Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin, võttis ühise varjupaiga mõte konkreetsema ilme vähem kui aasta tagasi. "Oli omavalitsuste liidu kokkusaamine ja seal me suhtlesime kõige rohkem Viljandi valla inimestega. Peale seda tegime Viljandi linna ja valla esindustega koosoleku, kus rääkisime varjupaigast ja jäätmejaamast ja tõdesime, et mõlemaga on huvi koos edasi liikuda."