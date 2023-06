Kui ligi 30 aastat Soomes elanud endine viljandlanna Rea Lensmann mai alguses matustele minnes Jaani kiriku välisukseni jõudis, mõistis ta, et kirikusse sisse ta ei pääse. Vähemalt mitte selle invaskuutriga, mida ta liikumiseks kasutab. Ekspertide hinnangul on ligipääs Viljandi avalikele ehitistele aja jooksul küll paranenud, aga parandamist on veel küllaga.