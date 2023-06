Viljandi linnapea saatis Ukrainasse kaks äraütlevat kirja

Linnapea Madis Timpsoni sõnul tuleb sõpruslinnaks hakkamise taotlusi sageli. "Kui Viljandis käivad teiste riikide suursaadikud, siis tehakse ikka ettepanekuid," lausus ta ning meenutas, et viimati on ta saanud pakkumisi Jaapanist, Hiinast, Moldovast ja Rumeeniast. "Meil on aga juba päris palju sõpruslinnu ja mitte et meil oleks väike süda, aga rohkematega oleks keeruline."