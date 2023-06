Cleveron näitab täiesti uut pakiautomaati, mis saab tuleristsed Kreekas

Uus automaat töötab akul, mis peab laadimata vastu kaheksa aastat, selle funktsioonid ja kasutusmugavus on Cleveroni tegevjuhi Arti Küti kinnitusel selgelt paremad kui konkurentidel, kes on selliseid masinaid valmis saanud. Ettevõtte juhi sõnul teeb uue automaadi eriliseks Viljandis väljatöötatud tarkvara, mis lubab automaadil töötada, kasutades äärmiselt vähe energiat. "CO 2 jalajälg on uuel pakiautomaadil varasematega võrreldes 20 korda väiksem," lisas Kütt.

Klientidele on aga oluline, et uue kapi võib panna mis tahes kohta, kus on maaomaniku luba, ning see ei vaja elektriühendust ega kaabliga internetti. Kui seni on automaadid enamasti kaubanduskeskuste juures, siis see on automaadi omanikule tähendanud üsna suuri kulutusi, sest tasuda tuleb koha rendi eest ning maksta kõiksugu hoolduskulusid. See aga omakorda tähendab, et ära tasuvad need automaadid, mis on suured ja pidevas kasutuses.