Rahvusvahelised meediaorganisatsioonid on mures: ajakirjanduse käibemaksu tõus on ohtlik samm

Euroopa meediaettevõtjaid ühendav organisatisoon News Media Europe (NME) ja World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) ehk maailma ajalehtede ja kirjastajate ühendus andsid teada, et nende hinnangul on kahetsusväärne, et Eesti valitsus ja riigikogu on otsustanud ainsana Euroopa riikide hulgas suurendada ajakirjandusväljaannete käibemaksu määra.