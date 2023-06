Oma vaipade näituse «Elumustrid» avamisel Heimtali mõisa ringtallis ütles Anu Raud, et seni on ta näitusi teinud kodu- ja välismaistes suurtes linnades, nüüd aga on ta rahul, et saab teha sünnipäevanäituse kodukohas, mille loodus ja rahvas on teda inspireerinud ning kus suur osa tema vaipadest ongi sündinud. Hea mõte, nagu tal ikka.