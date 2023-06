Meie keel on meeldivalt rikas ja kujundlik. Kes seda täpselt teab, aga üldiselt arvatakse, et eesti keel kujunes välja muinasaja lõpul kahe või kolme läänemeresoome hõimumurde lähenemise tulemusena. Eesti keeles on palju ilusaid ja veel ilusamaid sõnu.