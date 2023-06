RAHVAS ÜTLEB ⟩ Kui palju on teie palk viimase aasta jooksul tõusnud?

Selleks, et oleks võimalik paremini aru saada, kuidas teiste inimeste palgatase on inflatsiooni ja segaste majandusolude ajastul muutunud, küsimegi seekord lugejatelt: kui palju ja kas üldse on teie palk viimase aasta jooksul tõusnud? Et eri elualadel teenitakse väga erinevat kuupalka, siis uurime kasvu protsentides. Aga äkki pole palk tõusnud, vaid hoopis langenud?