Karksi-Nuias saab avalöögi Eesti avaveeujumise seeriavõistlus

Et ilmateade lubab võistluspäevaks kuuma, ei tule sarja korraldaja, mittetulundusühingu AOK Arendus kohapealse koostööpartneri Jaak Israeli sõnul karta, et üritus ära jääks. Ise on Israel hommikuti ujumas käinud juba aprillist saadik ja nagu ta nentis, on tänavu üsna erandlik aasta. "Kui muidu mai keskel ujud juba mõnuga, siis sel aastal oli isegi mai lõpus veel aprillikuu vesi. Oli suhteliselt külm. Aga nüüd paar päeva on olnud ilusat ja vesi on soojenenud kiiresti," tähendas ta ning lisas, et Karksi-Nuia paisjärv on ka tunduvalt soojem kui tema kodune ujumispaik.