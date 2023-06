Nagu ütles üks korraldajaid, Viljandi spordikooli aerutamistreener Peeter Becker, olid võistlusolud väga head: esiteks pole Paala järvel isegi tormise ilmaga suurt lainet ja teiseks on see veekogu piisavalt väike, et sellele saab võistlusrajad märkida. "Saame üle järve liinid vedada. Näiteks Viljandi järvel me seda teha ei saaks."