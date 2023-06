TEISTMOODI PÄEVAKAVA ⟩ Pikem uni ja pikemad tunnid. Kesklinna kool kavandab uuendusi, osa lapsevanemaid nuriseb

Viljandi Kesklinna koolis on mitu kuud kirgi kütnud õppekorralduse muudatus, mis lükkaks septembrist koolipäeva alguse hilisemaks ja tooks pikemad tunnid. Osa lapsevanemaid leiab, et neile ei antud päevakava muutmisest rahuldaval moel teada, ning on selle vastu häälekalt sõdima asunud.