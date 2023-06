Tänavakunstifestival jõuab hooldekodusse ja bussijaama taha

Festivali üks korraldajaid Salme Kulmar on Sakalale öelnud, et seinamaali kohtade väljavalimisel oli üks määravaid tegureid, kui tihe on seal kandis liikumine. «Mõte on selles, et seda näeksid ikka võimalikult paljud inimesed,» nentis ta. «Lisaks on meil festivali algusest saadik missiooniks viia kunsti sotsiaalse suunitlusega asutustesse. Tänavu viime seda näiteks Kolga-Jaani hooldekodusse, paari aasta eest jõudsime ka ühte lastekodusse.»