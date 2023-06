Koostöös Viljandi kultuuriakadeemiaga tehakse Moepööret

Narva moe- ja keelekooli moešõul näeb rõivaid ning aksessuaare, mida on loonud taaskasutatud materjalidest Ida-Virumaal ja Tallinnas elavad eesti keele õppijad koostöös tunnustatud Eesti disaineritega.

Täna, 11. juunil on Narvas moe- ja keelekooli Moepööre moešõu, kus näeb rõivaid ning aksessuaare, mida on loonud taaskasutatud materjalidest Ida-Virumaal ja Tallinnas elavad eesti keele õppijad koostöös tunnustatud Eesti disaineritega. Moešõu on tasuta ning Viljandi kultuuriakadeemia pressiteate kohaselt oodatakse sinna kõiki huvilisi.