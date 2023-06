KAUPLEMINE ⟩ Maasikad, virsikud, roosid ja uhked autod ehk Laupäevane Viljandi turg oli väikese laada mõõtu

Just virsiku- ja aprikoosiistikud on praegu kuum kaup, nagu ütles Päidre puukooli noorperemees Lauri Nassar. "Need edenevad Eestis hästi, kuna on poogitud külmakindla alõtša alusele," sõnas ta. Nii mõnigi varasemate aastate klient on rõõmustanud lopsaka saagi üle. Nassar ütles, et virsik on selles mõttes parem, et viljad on suuremad ja mahlasemad ning mahl on tema sõnul samuti superasi. Väga minevad olid ka mustikaistikud. "Kui turbaga korralik peenar teha, siis annab ta mitu aastakümmet kõva saaki," kiitis aednikupoeg. Koolilõpetamiste, pulmade ja juubelite puhul ostetakse tema sõnutsi aga usinalt sammasõunapuid ja iluõunapuid. Suvisel ajal on tavaks osta rohkem just neid istikuid, mille viljad parasjagu küpsevad.