Musta riietunud sissetungija viis magava naise kõrvalt kuldehted. "Ärkasin krabina peale. Seal ta kükitas ja soris."

Naine ütles Sakalale, et kõik toimus õnneks väga kiiresti. "Terrassi uks oli lahti, see oli minu süü muidugi, ärkasin krabina peale ja kuulsin ka mingit pominat. Tõusin voodis istuli, aga minu ja voodi vahel on kaks meetrit, seal ta kükitas ja soris. Röökisin korduvalt sõna "politsei", ta reageeris juba esimese hüüde peale ja meeletult kiiresti kadus läbi ukse," kõneles naine. Ta lisas, et sissetungija oli üsna sale ja võis olla naine, noor tüdruk või poiss, ta pidi hüppama üle kõrge aia, sest värav on signalisatsiooni all. Sissetungija oli üleni mustas trikoos. "Ta viis ära kõik mu kuldehted, seal olid ka kaks kella ja hõbeehted, aga need teda ei huvitanud. Kõik väiksed karbid olid lahti tehtud, ainult kahest paarist kuldkõrvarõngastest jäi üks maha," kõneles naine. Terrassi uksest sisenedes esimene ruum on magamistuba ja ilmselt oleks varas sealt edasi liikunud raha otsima. "Ehete ja kullata saab elada, aga ilmselt ma veel tükk aega iga krabina peale võpatan, see kõik oli väga vastik," pajatas naine.