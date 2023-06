Omal ajal «Võsareporterist» tuntuks saanud vennad on aga aastatepikkuse ajalooga kurjategijad ning üks neist istub raskete isikuvastaste kuritegude pärast trellide taga. Õnneks tähendab see seda, et üks petis on tänavatel vähem. Samas suudab teinegi piisavalt pahandust tekitada. Tavaline muster on, et valenime all pannakse kuulutus ehitus- või haljastustöö tegijana üles ning ühendust võtnud inimestelt küsitakse erinevaid selgitusi kasutades ettemaksu.