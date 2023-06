Raamaturetk viib kolme Viljandi romaani radadele

"Muidugi on Viljandiga seotud raamatuid rohkem, näiteks Viivi Luige "Seitsmendas rahukevades" on kirjeldatud omaaegset raamatupoodi ja piimasaali," rääkis Kiiler. "Otsisin aga selliseid, kus oleks rohkem sees linnapilti. Kui ühes raamatus on põgusalt mainitud mõnda Viljandiga seotud kohta, siis ilmselt ei oleks mõtet neid programmi lülitada. Nendes kolmes on Viljandit kindlasti kõige rohkem."