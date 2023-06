Tuuli Tolmov: kui koos kooliga kaovad raamatukogu ja lasteaed, on Leie väljasuremine vaid aja küsimus

Kui veel paar kuud tagasi lubati innukalt, et praegu koolihoones tegutsevad lasteaed ja raamatukogu jäävad kindlasti alles, siis juba puhuvad uued tuuled. Leie lasteaia Sipelgapesa sulgemist kaalutakse olukorras, kus ümberkaudsete lasteaedade rühmad on täis ja lapsed on järjekorras. Praegu on asi muidugi veel koosolekute ja kohtumiste tasemel ning sellele mõttele pole ametlikku käiku antud, kuid suund on selgelt sinnapoole. Arengukavasse on ju kirja pandud "koolihoonest väljumine".