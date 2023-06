Teisipäeva õhtul pidas politsei Viljandis kinni joobes 50-aastase ja 58-aastase mehe, keda kahtlustatakse 48-aastasele mehele surmavate vigastuste tekitamises. See on Viljandimaa selle aasta esimene tapmisjuhtum, aga see sarnaneb paljude teiste varem Viljandis juhtunud tapmistega, mida politsei oma kõnepruugis nimetab olmemõrvaks.