Uus omanik teeb online.ee tasuliseks

Telia Eesti juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul on online.ee müügi tehing tingitud ettevõtte soovist võimaldada sellel teenusel kiiremini areneda ettevõttes, kus see on peamine tegevusvaldkond.

«E-posti teenuse pakkujaid on maailmas palju ja kõige paremat kasutajakogemust pakuvad just need ettevõtted, kellele see on üks peamisi tegevusvaldkondi,» lausus ta pressiteate vahendusel. «Oleme otsustanud müüa selle ärisuuna partnerile, kes on spetsialiseerunud just nimetatud valdkonnale ning kes suudab seetõttu pakkuda e-posti teenuse kasutajatele edaspidi nii uusi arenguid kui lisaväärtusi.»