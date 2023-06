Jahipiirkonna lepingute jagamine tõi vähemalt 15 kohtuasja

Eestis on 328 jahipiirkonda ja 304 juhul pikendas keskkonnaamet senist luba. See protsess tõi aga kaasa koguni 14 kohtusse pöördumist. Kahel juhul on kohus juba otsuse teinud ja see on jätnud õiguse keskkonnaametile. 12 kohtuprotsessi ootab ees.