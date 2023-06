Kui üleval linnas tunduvad tänavad teinekord unised, nii et otsi või tikutulega inimesi, siis hoopis teine pilt avaneb juunikuises Viljandi järve rannas. Isegi kui soojapügalad ei küündi kahekümnenigi, on näha, et rahvas on suve oodanud. Kasutatakse kõiki võimalusi, mida rand pakub, ja enamgi veel. Tõsi, ujujaid esialgu napib, kuid eks seegi aeg jõua õige pea kohale.