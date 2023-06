Viljandi haridusstrateegia aluseks on aastaid olnud arvamus, et kohe-kohe­ hakkab lapsi vähemaks jääma. Kaevame alustuseks veidi ajaloos: «Hulk vanemaid võitleb selle vastu, et nende laps peaks haridusteed alustama Valuoja koolis, ning nõuab Maagümnaasiumis lisaklassi avamist.»