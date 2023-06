Ülemöödunud talvel surus jää rotundil või bangalol – nimesid on sel ehitisel olnud mitu – alustalad puruks, nii et taastada neid enam ei saanud ning ehitis lammutati, et rajada uus, esialgse plaani kohaselt ujuval alusel sild, et jää seda uuesti puruks litsuda ei saaks.