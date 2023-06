Kultuuriakadeemia etendus toob publiku ette värske pärimusmoe

Etendus on osa 7.–9. juunini vältavast Estonian Fashion Festivalist, märkis kultuuriakadeemia pressiteate vahendusel.

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku tekstiili eriala lõputööde esitlustest välja kasvanud ettevõtmine on nüüdseks saanud märksa suuremad mõõtmed, kuid peamine eesmärk on jäänud samaks: innustada moeloojaid kasutama oma loomingu juures eesti rikkalikku pärandvara. Tänavune etendus "Juures" kannab eneses tükikest meie identiteedist, maalähedusest ja ürgsusest nüüdisaegses võtmes ning varasemast enam on fookuses kodumaine, ehe ja jätkusuutlik materjal.

Lavale jõuab kümme eriilmelist kollektsiooni, millest pooled on seotud kultuuriakadeemia lõpetajate ja vilistlastega. Oma loomingut esitlevad Maarja Palu ja Grete Küppar, Ruth Moppel ja Maarja Niinemägi, Liisi Anderson, Johanna Paiste, Reet Kuuse, Kristi Everst, Vilve Unt ja Ulvi Kangru, Triinu Traumann, Heleri Jürisson ja Kätli Saarkoppel. Tänavuse etenduse muusikaline kujundaja on laulja, multiinstrumentalist ja produtsent Maris Pihlap, kes viib kuulaja folgi, džässi ja elektroonilise popi teekonnale. Lavastaja Karmen Teesi Pregel seab etenduses fookusesse läheduse olulisuse: kuidas hoida iseend ja seekaudu pakkuda armastust teistele.

Peakorraldaja Karina Kirs sõnas, et OmaMoe etendusel kohtuvad traditsioonid ja tänapäev. "Meil on palju andekaid disainereid, kes loovad ja katsetavad, andes esivanemate moele uue hingamise – pealtnäha minimalistlikult, kuid tihtilugu väikese vimkaga," ütles ta.

"Mood on kestlikkuse vaates väga vastuoluline valdkond. Ühelt poolt on äärmuslik kiirmood maailma suuremaid prügi ja reostuse tekitajaid. Meie püüame OmaMoega esile tuua just aeglase moe väärtusi ja luua esemeid, mida on võimalik rahvarõivastega sarnaselt pärandada ühelt põlvkonnalt teisele," avas etenduse tausta kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia programmijuht ja OmaMoe algataja Ave Matsin.