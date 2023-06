Suure-Jaani päästekomandosse eksis saarmas, kes kippus sauna

Saarmas jõudis Suure-Jaani tuletõrjedepoosse teisipäeval kella 16 paiku. Vahetusülemaks olnud Villu Aule ütles Sakalale, et nad tegid garaažis igapäevaseid harjutusi, uksed olid valla ja ühtäkki märkasid, et kõrvalgaraaži väikesest uksest jalutas sisse saarmas. Ta läks auto alt läbi ja hiilis edasi saunaruumi. Kui mehed talle järgnesid, siis pages loomake hooldusruumi. Seal said päästjad ta kätte, suunasid puuri ja lasid Suure-Jaani tagumisse järve vabaks.