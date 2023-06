Digipöördest ringiga paberraamatute poole liikuv maailm annab Print Bestile hoo oma suurimaks arenguhüppeks

Möödunud aastal laienes Viljandi trükikoda Print Best 4000 ruutmeetri võrra ja viimaste aastatega ligi 10 miljoni raamatuni kasvanud tootmismahtu on kavas uue sisseseade toel kasvatada neli korda. Kindlus on olemas, sest digipöördega liialdanud maailm tahab raamatuid üha enam jälle paberil.