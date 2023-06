"Sul on kaks katset läbi, sa ei tohi enam nulli saada – see on mitmevõistlus," ergutas üks poiss teist, kel oli järjest kaks teivashüppekatset luhtunud. Lati kõrgus oli paarkümmend sentimeetrit enam kui meeter. Toetusest oli kasu. Viimane katse õnnestus.