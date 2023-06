Häirekeskus sai eile veidi pärast kella 20.30 teate, et Viljandis on leitud 48-aastase mehe vägivalla tunnustega surnukeha. Esialgsetel andmetel on meest noaga löödud. Politsei pidas tapmises kahtlustatavana kinni 50- ja 58-aastase mehe.